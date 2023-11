O despiste de um camião, na madrugada desta quarta-feira, em São Bartolomeu de Messines, deixou ferida a condutora, de 40 anos. O trânsito está condicionado.A vítima sofreu ferimentos considerados ligeiros e foi transportada ao Hospital de Portimão. O posicionamento do camião obrigou ao condicionamento do trânsito na zona.O alerta foi dado às 4h56. Ao local acorreram 13 operacionais, com 5 veículos, dos Bombeiros Voluntários de São Bartolomeu de Messines, Infraestruturas de Portugal e GNR.