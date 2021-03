Mulher ferida pela própria arma ao procurar marido em casa de alterne em Famalicão

Uma mulher de 45 anos sofreu ferimentos de uma bala disparada pela arma que a própria terá levado ao procurar o marido numa casa de alterne, esta sexta-feira de madrugada, em Arnoso Santa Maria, Vila Nova de Famalicão.O alerta à GNR, pelas 01h30, dava conta de uma grande confusão junto ao clube noturno Troika. À chegada dos militares, a boîte já estava fechada, mas ainda com muita gente à porta. A mulher encontrava-se no automóvel do companheiro, sendo então assistida e transportada para o Hospital de Famalicão.Ao que oapurou, foi a própria a disparar - e fê-lo mais do que uma vez - no interior do estabelecimento. Acabou por ser a única a sofrer ferimentos, de forma acidental. O caso foi entregue à Polícia Judiciária de Braga, que ficou encarregue da investigação, desde logo por envolver o uso de arma de fogo.Na sequência da ação da GNR, foram detidos três homens, por crimes de posse de droga (cocaína), condução sem carta e sob o efeito de álcool. Foram também levantados autos e prossegue a investigação relativa ao desrespeito das normas vigentes do atual estado de emergência.