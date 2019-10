Mulher fica com a cabeça presa e morre entalada no elevador de casa

Uma mulher de 83 anos morreu esta segunda-feira após ter ficado com a cabeça presa e a zona cervical esmagada num elevador, no interior de sua casa na rua do Souto, nas Termas de São Vicente, em Penafiel.Ao que oapurou, a plataforma elevatória dava acesso do rés do chão ao primeiro andar da moradia, e terá sido quando a vítima se movimentava para o piso superior que terá ficado presa entre a barra do elevador e a placa do primeiro andar.O alerta foi dado às 15h00, pela filha da vítima. As causas do acidente estão a ser investigadas pela GNR.A mulher vivia com o marido, que estava acamado.