Uma mulher ficou esta tarde com um dos braços presos numa máquina de tirar peluches, no centro comercial ‘Fórum Barreiro’, no Barreiro.

O incidente levou à intervenção, pelas 17h18, de uma equipa de bombeiros da corporação do Sul e Sueste, com sete operacionais e duas viaturas.

Após alguns minutos, foi possível retirar o membro superior preso da mulher, e transportá-la ao Hospital do Barreiro.