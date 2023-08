Uma mulher ficou com uma perna partida após ser atingida por um skate, em Vila Verde. O acidente aconteceu durante uma competição conhecida como a Descida Louca em Ribeira do Neiva.Um jovem, que participava na competição, perdeu o controlo do skate, que atingiu uma mulher que se encontrava na assistência.A mulher foi transportada para o Hospital de Braga com uma fratura na perna.Ao local foram chamados os Bombeiros de Vila Verde com uma ambulância.A GNR tomou conta da ocorrência.