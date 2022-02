A mulher já foi detida cinco vezes pela PSP do Porto - três delas na última semana. Nesta última vez que foi presa por tráfico de droga - juntamente com mais três homens - , a arguida, de 48 anos, foi levada a um juiz e ficou em prisão preventiva. Das quatro vezes anteriores tinha ficado sempre em liberdade, com apresentações periódicas às autoridades, mas nunca cumpriu a medida de coação.A operação foi realizada no bairro da Sé. Os arguidos tinham 53 doses de droga.