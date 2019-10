Mulher fica presa em casa após desabamento de muro em Gaia

Uma mulher de 68 anos ficou presa em casa, e posteriormente desalojada, após o desabamento do muro de sua casa, em Pedroso, Vila Nova de Gaia.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o piso está inseguro, sendo que a queda do muro deixou rasto de destruição.



Os escombros ainda permanecem no local.



O alerta foi dado cerca das 22 horas desta quarta-feira.