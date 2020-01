Mulher fica presa por tentar matar namorado em encontro amoroso

Prisão preventiva. Foi esta a medida de coação - a mais gravosa - que o Tribunal aplicou este sábado a uma mulher de 48 anos que tentou matar, à facada, o homem de 69 com quem mantinha uma relação amorosa. O crime, tal como ojá noticiou, ocorreu no passado dia 20 de dezembro, durante um encontro amoroso junto a um viaduto na zona da Palmeirinha, nas proximidades da Estação de Silves.A mulher foi agora identificada e detida pelo Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária (PJ)de Portimão. Está indiciada pela autoria de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada e ainda por detenção de arma proibida.De acordo com a PJ, o crime ocorreu num local onde a mulher e o homem "normalmente se encontravam, já que mantinham uma relação de namoro".Após uma discussão, o homem foi atingido com várias facadas no abdómen e ficou em risco de vida. Foi assistido pelos Bombeiros Voluntários de Silves e INEM e transportado ao Hospital de Portimão. "Em resultado dos graves ferimentos na zona abdominal, o agredido foi intervencionado cirurgicamente e careceu de internamento na Unidade de Cuidados Intensivos", esclareceu a PJ.A mulher, que não tem qualquer profissão ou ocupação laboral, fugiu após o crime violento, tendo a sua detenção ocorrido no âmbito de uma investigação tutelada pelo Ministério Público de Silves. A medida de coação foi decidida pelo Tribunal de Albufeira, que este sábado se encontrava de turno.