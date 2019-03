Adelina Silva está em estado grave no hospital de S. João, no Porto.

Adelina Silva, de 64 anos, tentou acender a lareira de casa com recurso a petróleo. Só que assim que ateou o fogo, as roupas que usava começaram a arder. Alertado pelos gritos da mulher, José Silva, de 61 anos, tentou socorrê-la.Apagou as chamas do cabelo com as mãos e tentou tirar-lhe o roupão. O casal de emigrantes, ...