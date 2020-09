Uma mulher de 47 anos ficou gravemente ferida, este domingo à tarde, após ter sofrido queimaduras enquanto estava a cozinhar. Saiu de casa, no centro de Leça da Palmeira, em Matosinhos, a correr e pediu auxílio aos vizinhos.



A vítima estava junto do fogão a cozinhar quando o conteúdo do tacho saltou e provocou-lhe queimaduras de segundo grau na cara, tórax e braços. Os bombeiros de Matosinhos-Leça transportaram-na ao Hospital Pedro Hispano.

