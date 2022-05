Uma mulher, de 65 anos, ficou esta terça-feira ferida com gravidade após ser alvo de vários golpes no pescoço e nas mãos por parte do companheiro, de 68, que usou um x-ato para cometer o crime na casa que partilhavam. Fernando Ferreira suicidou-se após o ataque, já no exterior da habitação. O agressor só parou de golpear a vítima por esta ter fingido estar morta, pedindo depois socorro.









