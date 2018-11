Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher finge que tem cancro e burla com peditórios

Daniela, de 33 anos, foi detida pela GNR por suspeita de burla qualificada.

Por Ana Palma | 01:30

Durante dois anos disse lutar contra um cancro no útero, que se teria estendido aos pulmões e depois aos ossos. Daniela Costa, de 33 anos e residente em Albufeira, enganou tudo e todos e angariou milhares de euros, através de campanhas solidárias promovidas por empresários e associações.



A mulher foi esta terça-feira detida pela GNR, por ordem do Ministério Público (MP) do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro por burla qualificada.



Casada e com três filhos menores, a mulher é "suspeita de ter ao longo de anos angariado diversas quantias monetárias com a falsa alegação de ter uma doença oncológica e de precisar de dinheiro para tratamento", confirmou o MP. O inquérito é dirigido pela secção de Albufeira do DIAP de Faro.



A atuação de Daniela Costa foi desmascarada em outubro do ano passado, quando a mulher estava na Fundação Champalimaud, em Lisboa, onde ia muitas vezes, fingindo sofrer de cancro.



A sua atuação despertou suspeitas e a PSP foi chamada. Acabou por ser levada para a psiquiatria.



Não há registo de que tenha qualquer problema oncológico mas foi-lhe diagnosticada uma perturbação psíquica. Em Albufeira, a situação foi recebida com choque pela população, pois, tal como o CM então noticiou, houve quem promovesse jantares, angariações de fundos, concertos e festas.



Até foram colocadas ‘latinhas’ em lojas e estabelecimentos de restauração para recolher apoios para a Daniela.