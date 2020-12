Fazendo-se passar por inspetora da Polícia Judiciária (PJ) do Porto, a mulher dizia ter contactos privilegiados no setor dos leilões de automóveis, conseguindo vender carros topo de gama a preços muito inferiores aos de mercado. O esquema, que conseguiu manter entre 2018 e 2019, acabou por ser descoberto e a arguida, detida em janeiro deste ano, vai agora responder no Tribunal de Santarém por 12 crimes de burla qualificada.