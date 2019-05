Mulher finge ter cancro e angaria 20 mil euros em apoios em Albufeira

Daniela Costa, de 34 anos, de Albufeira, vai ser julgada pela prática de um crime de burla qualificada, por, "durante mais de dois anos", ter vivido "dos fundos que obteve com a falsa alegação de que tinha uma doença oncológica em fase terminal", revelou esta terça-feira o Ministério Público.De acordo com a acusação, a arguida "terá começado por dizer isso aos seus conhecidos e familiares, incluindo os seus filhos e companheiro, e foi conseguindo que várias pessoas, por solidariedade, lhe entregassem elevadas quantias para a ajudarem, designadamente nos supostos tratamentos".De forma a convencê-las, "terá chegado a rapar o cabelo, a tirar fotografias em instituições de saúde especializadas no tratamento da doença, a simular feridas", sustenta ainda a acusação, adiantando que "foram feitas campanhas em redes sociais e organizadas festas cujos lucros reverteram para a arguida".Daniela conseguiu angariar pelo menos 20 mil euros em apoios sob pretexto de ser doente oncológica.