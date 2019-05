Mulher fingiu doença oncológica para obter dinheiro

Daniela Costa, de 34 anos, de Albufeira, vai ser julgada pela prática de um crime de burla qualificada, por, "durante mais de dois anos", ter vivido "dos fundos que obteve com a falsa alegação de que tinha uma doença oncológica em fase terminal", revelou esta terça-feira o Ministério Público.De acordo com a acusação, a arguida "terá começado por dizer isso aos seus conhecidos e familiares, incluindo os seus filhos e companheiro, e foi conseguindo que várias pessoas, por solidariedade, lhe entregassem elevadas quantias para a ajudarem, designadamente nos supostos tratamentos".De forma a convencê-las, "terá chegado a rapar o cabelo, a tirar fotografias em instituições de saúde especializadas no tratamento da doença, a simular feridas", sustenta a acusação, adiantando que " foram feitas campanhas em redes sociais e organizadas festas cujos lucros reverteram para a arguida".Através das campanhas nas redes sociais e das diversas festas promovidas para a apoiar, a arguida conseguiu receber "pelo menos duas dezenas de milhares de euros", sustenta o Ministério Público.A atuação de Daniela Costa causou uma grande indignação em Albufeira, sobretudo entre as pessoas que mais a tinham apoiado, noticiou o. O inquérito foi dirigido pela Secção de Albufeira do Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro, coadjuvado pela GNR.