Mulher foge com a filha de casa a arder em Felgueiras

"Quando vi o clarão na janela do quarto, entrei em choque. Queria gritar e não conseguia. Peguei na minha filha e fui a correr lá para fora”. Cristina Carneiro não ganhou para o susto quando, esta segunda-feira de madrugada, um incêndio destruiu parte da casa onde vive com os três filhos - entre os quais uma jovem, de 25 anos, com paralisia cerebral - e o marido, em Várzea, Felgueiras.









O alerta foi dado às três da manhã. Cristina estava em casa apenas com a filha quando viu as chamas da janela. “Apercebi-me porque a minha filha acordou e fui ver se estava tudo bem. Nesse momento, vi o clarão ”, explicou a mulher, que pernoitou em casa de uma vizinha, onde deverá ficar nos próximos dias.

“Os vizinhos foram incansáveis. Pegaram em mangueiras e começaram a apagar o que puderam. Os trabalhadores da pastelaria aqui ao lado também ajudaram com extintores até à chegada dos bombeiros”, revelou Cristina, explicando que não sabe quando vai regressar a casa. “O fogo atingiu a parte de fora e destruiu um quarto, no entanto, estamos sem luz e o cheiro a fumo é muito intenso. Não posso ter a minha filha com necessidades especiais aqui”, disse.





O fogo atingiu uma casa contígua na urbanização - propriedade do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU). Nessa casa vive um casal idoso que pernoitou em casa de um vizinho. Esta segunda-feira de manhã, técnicas do IHRU estiveram com os moradores. As causas do incêndio estão por apurar. A GNR esteve no local e investiga.