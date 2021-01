Uma mulher, de 31 anos, natural de Leiria, esteve 12 meses em fuga com a filha, de seis, para impedir que a criança estivesse com o pai. Mãe e filha foram agora localizadas pela Polícia Judiciária do Centro, na zona da Azambuja.A mãe foi constituída arguida por subtração de menor e a criança encaminhada para a Segurança Social de Leiria, que irá intermediar a entrega ao pai, na Holanda. Os dois são portugueses, mas estavam emigrados.