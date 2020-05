Mulher foge descalça após ser sequestrada e violada pelo companheiro

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Revoltado com o fim da relação amorosa, um homem de 36 anos, de Tábua, espancou a mulher, sequestrou-a num quarto e violou-a. A vítima conseguiu escapar 24 horas depois. Fugiu para a rua descalça e pediu ajuda a um habitante, que a levou à GNR. A agressão ocorreu em julho de 2019, no momento em que a companheira disse que pretendia terminar a relação, estando o caso a ser julgado no Tribunal de Coimbra.Três anos antes ...