Mulher foi espancada durante seis horas pelo namorado

Maria Somero, empresária de 59 anos, residente na Figueira da Foz, estava a chegar da Finlândia e ficou surpreendida com o jantar que o namorado lhe preparou. "Parecia que ia ser uma noite romântica", lembra.Mas acabou por ter de fugir da própria casa, na serra da Boa Viagem, após ter sido espancada a murro e com um cinto durante seis horas pelo namorado, de 44 anos.Três dias após a agressão e ainda com marcas de violência na cara e no corpo, a empresária continua sem perceber a razão do ataque: "Ele bebeu muito nessa noite. Abriu 8 garrafas de vinho e sempre que bebe fica agressivo, mas não pensei que chegasse a este ponto". Sem que estivesse à espera, começou a agredi-la."Vivi momentos de horror. Estive amarrada de pés e mãos a levar pancada com um cinto e murros [durante a madrugada e manhã], altura em que consegui fugir e pedir ajuda a uma condutora", conta.A empresária tem medo de voltar a ser atacada: "Vivo num local isolado e ele ameaçou matar-me ou mandar alguém para o fazer. Ficou com pulseira eletrónica, mas o processo de instalação pode demorar uma semana e tudo pode acontecer".Maria Somero, que teve de receber tratamento hospitalar e ficou com a casa destruída, conseguiu fugir quando o agressor foi buscar um isqueiro para a queimar: "Estava amarrada com os fios dos telefones e consegui desamarrar-me com os dentes e fugir".O suspeito já tem processos por crimes contra pessoas. A empresária, dona de uma unidade de alojamento local, tinha apresentado uma queixa anterior, mas retirou-a. "Desta vez não vou perdoar", garante.