Forçou os três filhos, com idades entre os 6 e os 16 anos, a despirem-se para os fotografar. Rapidamente, obrigou-os também a simular poses de cariz sexual que fotografava com o telemóvel. A mulher, mãe das crianças menores de idade, enviava através de redes sociais as imagens de conteúdo pedófilo para um namorado, que tem no estrangeiro, e que só conhece através da internet.