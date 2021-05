Já foi identificada pela PSP a jovem que estava a ser procurada pela polícia por usar um polo da autoridade no metro. Foi a própria jovem que se apresentou voluntariamente às autoridades, depois de ter visto na televisão que estava a ser procurada.



Às autoridades, a mulher alegou que encontrou a peça do fardamento junto a um ecoponto em Lisboa, em setembro de 2020, e que desconhecia que o uso de fardamento das autoridades no espaç...