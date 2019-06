Mulher furta peça de museu em Castelo Branco

Uma mulher foi identificada e constituída arguida pela PSP de Castelo Branco por ter furtado uma peça de arte que estava exposta no Museu Cargaleiro.A peça foi recuperada intacta e, segundo um comunicado da PSP, devolvida ao museu.As imagens do sistema de videovigilância foram fundamentais para a identificação da autora do furto.A análise permitiu a uma equipa da esquadra de investigação criminal de Castelo Branco recolher indícios que levaram à rápida identificação e localização da assaltante.Os responsáveis do museu verificaram que a peça tinha desaparecido na sexta-feira, pelas 11h00, tendo sido ontem recuperada.