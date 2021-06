Um homem de 34 anos ficou ferido depois de ter sido golpeado com uma tesoura na zona dos ombros, pela ex-companheira, em Albufeira. Segundo o CM apurou, as agressões terão ocorrido na casa da mulher. O alerta foi dado minutos depois das 09h00, de acordo com fonte do Comando de Faro da GNR.









O homem, que não aceitaria o fim da relação, foi a casa da ex-companheira, da mesma idade. Terão discutido e a mulher agarrou numa tesoura e agrediu-o. O homem, ferido, embora sem gravidade, dirigiu-se em seguida ao posto da GNR de Albufeira a fim de apresentar queixa pela agressão.

Foi assistido pelos bombeiros no quartel e transportado ao Serviço de Urgência Básica de Albufeira. A GNR está agora a investigar o caso.