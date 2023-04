Uma mulher sofreu ferimentos graves após ser colhida por uma ambulância dos Bombeiros de S. Pedro da Cova que colidiu com um carro, esta tarde em Gondomar. Dois bombeiros ficaram feridos.O alerta foi dado pelas 15h50 para a avenida General Humberto Delgado, em S. Cosme. As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Gondomar e INEM, e hospitalizadas.O trânsito ainda está cortado. A PSP está no local