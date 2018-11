Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher grávida agredida no Funchal não quer apresentar queixa

A investigação da PSP prossegue por se tratar de um crime público que não carece de queixa.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

Uma discussão entre marido e mulher – grávida de oito meses – no interior de uma bar do Funchal terminou esta quarta-feira à noite num verdadeiro espancamento em plena via pública. A situação foi filmada por um homem que se apercebeu da cena e as imagens poderão ser fundamentais para o inquérito que já foi aberto pela PSP.



A mulher agredida pelo marido sofreu ferimentos graves ao nível da face e foi hospitalizada, mas a situação não terá tido consequências para o feto.



Segundo o CM apurou, trata-se de um casal originário do Uzbequistão, ela com 25 anos, ele com 27, que reside na ilha da Madeira há cerca de dois anos e que já são conhecidos das autoridades por outras situações de violência.



Esta quinta-feira à noite, a PSP continuava a tentar localizar o suspeito do crime, que fugiu do local quando se apercebeu de que estava a ser filmado, deixando ficar a mulher caída no chão, a escorrer sangue.



"Estava sentado a jantar, por volta das 23h00, quando me apercebi da situação e vi o homem a agredi-la com socos e pontapés. Nessa altura corri em direção a ele e ele fugiu, deixando a mulher coberta de sangue e aos gritos", contou o homem.



Esta intervenção terá evitado consequências mais graves para a vítima. A situação de violência terá começado minutos antes, num bar onde o casal estava e prosseguiu no exterior.



A mulher, que não quer apresentar queixa contra o agressor, já recebeu alta hospitalar. A investigação da PSP prossegue por se tratar de um crime público que não carece de queixa.