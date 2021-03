Uma mulher grávida ficou ferida num acidente de carro em Vila Nova de Gaia.O veículo encontrava-se num piso superior de um estacionamento de um supermercado quando passou o gradeamento e caiu para uma zona de jardim.A condutora conseguiu sair do carro apenas com ferimentos ligeiros. Foi assistida no local pelos bombeiros e transportada ao hospital para observação.As razões do acidente estão ainda por apurar.No local estiveram os Sapadores de Gaia, os bombeiros da Aguda e a GNR.