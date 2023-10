O maior sonho de Vânia Alves era ser mãe. Grávida de 35 semanas, a jovem de 26 anos e o filho morreram poucas horas após a ida às urgências do Hospital de Guimarães.



A família acusa o hospital e os médicos de negligência e profanação de cadáver, afirmando ainda que a unidade hospitalar deu alta a Vânia mesmo com as suspeitas de que o seu estado clínico podia ser fatal.









