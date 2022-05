Mulher grávida queixa-se de agressões junto ao Tribunal de Fafe

Uma mulher, grávida de 14 semanas, queixa-se de uma agressão ocorrida na tarde desta quarta-feira junto ao Tribunal de Fafe.Também a filha, de 17 anos, foi atacada com violência. A situação ocorreu na sequência de processos judiciais já existentes e que estão relacionados com ajustes de contas. Terá sido uma pessoa próxima do homem visado nesses inquéritos que agrediu a grávida e a filha.A mulher foi transportada para o Hospital de Fafe e depois transferida para Guimarães. Também a filha foi assistida. Foi já formalizada uma queixa na GNR.