Um homem, de 71 anos, foi detido pela PSP após ter esfaqueado pelo menos duas vezes a companheira, na madrugada de ontem, na casa que partilhavam na rua Cantor Zeca Afonso, no Porto. A vítima, de 43 anos, teve de ser hospitalizada.





A situação ocorreu pelas 02h00. A casa do casal fica situada perto da esquadra da PSP. Foram os gritos da mulher que alertaram os polícias. No local do crime, as autoridades encontraram a vítima ensanguentada. Apesar dos golpes não terem sido profundos, a mulher foi assistida no local e transportada para o Hospital de São João, no Porto, onde ontem ainda se encontrava internada em observação.