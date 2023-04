Mulher identificada após abandonar seis cães encontrados “desorientados e a deambular”

Uma mulher, de 39 anos, foi este sábado identificada pela GNR por ter abandonado seis cães na localidade de Castelo Novo, no concelho do Fundão.



Segundo avança a GNR em comunicado, foi feita uma denúncia depois de serem vistos seis cães desorientados a deambularem sozinhos pela rua. Os animais foram recolhidos pelo Centro de Recolha de Animais Errantes do Fundão (CROAEF) e foram-lhes proporcionados cuidados veterinários e sanitários.





Os animais estão agora disponíveis para uma adoção responsável."A GNR tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de eventuais situações de maus-tratos ou abandono. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas", pode ler-se no comunicado da fonte de autoridade.