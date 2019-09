A mulher, de 39 anos, que no passado dia 17 raptou o filho bebé à força do centro de acolhimento onde se encontrava – após empurrar uma psicóloga da instituição, em Almada – ficou proibida de contactar o filho.



A mulher, que acabou por ser apanhada 12 horas depois no Hospital de D. Estefânia, está também obrigada a apresentações quinzenais na polícia.

Ver comentários