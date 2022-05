A mulher, de 50 anos, que começou esta segunda-feira a ser julgada por ter ateado fogo à casa onde o ex-companheiro vivia, em Estarreja, confessou ter provocado o fogo, mas negou que tivesse intenção de o matar.









No Tribunal de Aveiro, onde responde por um crime de homicídio qualificado na forma tentada e outro de incêndio, a arguida reconheceu que atuou por não aceitar o fim da relação e assegurou que tinha a certeza de que a vítima não estaria no local. “Nesse dia ele não estava em casa. Estava no café, porque vi a ‘scooter’ dele em Avanca”, disse a arguida, que está presa, vincando que só queria pregar “um susto”. Disse ainda acreditar que o que fez “não era suficiente para a casa arder”, explicando que não chegou a despejar “a gasolina toda”.

O crime aconteceu na noite de 3 de agosto de 2021. Segundo a acusação do Ministério Público, o homem só se salvou porque se encontrava no quarto, preparando-se para dormir, quando sentiu um “forte odor a gasolina” e ouviu barulhos vindos do exterior, apagando o fogo.