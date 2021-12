Com chama direta, incendiou o interior da habitação arrendada onde morava com o companheiro e um filho menor, ao final da tarde de segunda-feira, numa freguesia de Ponte de Lima. O homem e a criança não estavam no interior e as chamas destruíram uma grande parte do imóvel, que só não ardeu na totalidade graças à rápida intervenção dos bombeiros. A mulher, de 39 anos, agiu num quadro de desequilíbrio do foro psiquiátrico e movida, presumivelmente, por vingança.









A suspeita foi detida, quarta-feira, pela PJ de Braga e com a colaboração da GNR de Ponte de Lima. Será presente a juiz.