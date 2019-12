Mulher intoxicada por braseira deixa filha de 10 anos órfã

O casal aproveitou as brasas de um churrasco para aquecer o quarto durante a noite de segunda-feira, em Ovar, numa decisão que se revelou trágica. Carla Gomez, de 30 anos, morreu na sequência de uma intoxicação por monóxido de carbono. Luís Colmanares, de 35 anos, ficou em estado grave. A filha da mulher, de apenas 10 anos, tinha ficado a dormir na casa da avó para que os pais pudessem ir trabalhar de manhã cedo.O homem não compareceu no emprego e foi um familiar que o procurou em casa, cerca das 09h00, na rua Fonte de Esporão, em S. João de Ovar. Bateu à porta e não obteve resposta. Acabou por entrar na habitação e encontrou o casal no quarto. A mulher estava já em paragem cardiorrespiratória e o homem inanimado.Carla e Luís, naturais da Venezuela, conheceram-se em Portugal. A mulher trabalhava na cafetaria do Intermarché, em Ovar. "Estou em choque, esta família é muito simpática. Sempre me dei bem com eles. Vieram da Venezuela e até fui lá a casa perguntar se precisavam de alguma coisa", disse aoMaria de Lurdes, vizinha do casal. "A Carla era uma colega muito querida de todos, sempre alegre, Sempre foi muito prestável", lamentou ainda uma colega da mulher, que não se quis identificar.Luís Colmanares foi socorrido pelos bombeiros de Ovar e transportado para o Hospital Pedro Hispano, no Porto. O corpo da mulher foi levado, também pelos bombeiros, para o Instituto de Medicina Legal de Aveiro.