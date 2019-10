Mulher julgada por matar idoso mantinha relação íntima com a vítima

A mulher que está a ser julgada por envolvimento no homicídio de Vítor Horta, de 70 anos, mantinha um relacionamento íntimo com a vítima. A revelação foi feita esta sexta-feira por testemunhas no Tribunal de Faro, onde está a ser julgado também um homem por ligação ao crime.O caso ocorreu em setembro do ano passado. Vítor Horta foi encontrado morto na casa onde residia em São Brás de Alportel, após um incêndio na habitação.Esta sexta-feira, durante a segunda sessão do julgamento do casal, uma testemunha revelou que foi ela quem deu o telefone da arguida à vítima, com a intenção de marcar um encontro sexual.Segundo o Ministério Público, foi usada uma garrafa de álcool para atear fogo à habitação da vítima e que terá servido para esconder as agressões violentas que Vítor Horta sofreu dentro da casa.Na sessão de julgamento de sexta-feira, três testemunhas afirmaram que a arguida "levava sempre um kit com material sexual e uma garrafa de álcool para os encontros".Já o primo da arguida confirmou perante o coletivo de juízes que tinha conhecimento do "trabalho de acompanhante" que esta realizava.Segundo o Ministério Público, foi usada uma garrafa de álcool para atear fogo à casa, de forma a encobrir o crime. O recipiente tinha o ADN do homem. Os arguidos estão acusados dos crimes de roubo agravado e de incêndio na forma tentada. O suspeito está ainda acusado de homicídio qualificado.A próxima sessão de julgamento irá decorrer no dia 8 de novembro. Falta apenas uma informação já requerida à operadora NOS para que sejam feitas as alegações finais do julgamento.