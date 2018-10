Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher julgada por torturar 30 cães que tinha em casa

Suspeita mantinha em casa os animais, muito mal tratados.

Por Miguel Curado | 12:00

Uma mulher foi acusada pela Procuradoria Distrital de Lisboa de 30 crimes de maus–tratos a animais de companhia. A situação foi descoberta pela PSP, em setembro de 2017, após busca à residência da arguida, em Lisboa.



A mulher mantinha em casa 30 cães, muito mal tratados. Além de não limpar a habitação, também não lhes dava alimentação adequada. Segundo a acusação, há registos de que "alguns animais tenham sido sedados com a utilização de fármacos, para que dormissem e não fizessem barulho".



No momento em que os polícias revistaram a casa da mulher, os cães "apresentavam infestações por pulgas, queda de pelo, lesões cutâneas, e parasitismo". Muitos tinham ainda extensas feridas, resultantes das frequentes lutas em que se envolviam dentro da habitação.



Assim, resulta da acusação que a arguida "sem motivo legítimo, infligiu dor, sacrifício, mal-estar, sofrimento e outros maus-tratos físicos aos animais". Além do julgamento, o Ministério Público propõe que a mulher seja proibida de voltar a ter animais domésticos e que os cães apreendidos sejam dados como perdidos a favor do Estado.