Mulher julgada por viver com pai morto em casa durante seis meses para continuar a receber pensão

O Ministério Público pediu esta quinta-feira a condenação de uma mulher que está a ser julgada no Tribunal de Leiria por manter o corpo do pai em casa e continuar a receber a pensão após a morte deste, durante pelo menos seis meses.O cadáver foi descoberto em junho de 2016. A PJ deparou-se com o corpo de Jorge Mendonça, de 87 anos, em elevado estado de decomposição, coberto por café e chocolate em pó, que a filha, Amália, usava para disfarçar o cheiro nauseabundo. A mulher, que sofre de distúrbios psicológicos, faltou à sessão do julgamento e terá de pagar uma multa.O tribunal ouviu o irmão, a sobrinha e duas vizinhas da arguida, que vivia com o pai nas Caldas da Rainha. Foram os familiares que alertaram as autoridades para a possibilidade de ter acontecido algo ao idoso, após constatarem que o seu carro estava parado no mesmo sítio há meses.A leitura do acórdão decorre a 12 de março.Uma das testemunhas, que morava no prédio onde a arguida e o pai residiam, em 2016, disse que notou "cheiro a podre" na sua casa de banho, que partilhava parede com os vizinhos, mas admitiu que nunca lhe ocorreu tratar-se de um cadáver.O idoso recebia na altura uma pensão de 1167,20 euros, por ter trabalhado nos CTT. O dinheiro era depositado na conta e a mulher usava-o para compras. Está acusada de profanação de cadáver, burla tributária e burla informática.