Mulher julgada sob a acusação de tentar pegar fogo a ex-namorado em Valongo

O Tribunal de São João Novo, no Porto, está a julgar uma mulher acusada por tentar atear o fogo a um homem de Alfena, Valongo, inconformada com o fim do relacionamento amoroso de ambos, disse esta segunda-feira fonte judicial.

Na próxima audiência, em 31 de maio, o tribunal prevê ouvir, entre outros, o testemunho de uma inspetora da Polícia Judiciária envolvida na investigação do caso depois de, numa primeira sessão, na segunda-feira, a arguida ter optado pelo silêncio e o ofendido ter contado detalhes do sucedido.

O homem, de 44 anos, tentou cortar todos os laços com a arguida, de 35, com quem namorara durante cinco anos e foi alvo de diversos atos de retaliação e agressões, uma delas com golpes de navalha.

Segundo o processo, o principal episódio violento ocorreu à porta do estabelecimento do ofendido, em 2019, quando a arguida lhe atirou gasóleo e tentou incendiá-lo com recurso a um isqueiro.

O homem conseguiu fugir e pediu a intervenção policial.