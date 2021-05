Os factos ocorreram em agosto do ano passado, na Figueira da Foz.



Uma mulher, de 37 anos, foi esta segunda-feira condenada pelo Tribunal de Coimbra a uma pena suspensa de cinco anos de prisão por regar com gasolina e tentar atear o fogo ao ex-amante.Os factos ocorreram em agosto do ano passado, na Figueira da Foz.

O coletivo de juízes considerou provados praticamente todos os factos da acusação. “O que se passou é de imensa gravidade”, referiu o juiz durante a leitura do acórdão.



No entanto, a ausência de antecedentes criminais e o facto de a arguida estar integrada na sociedade funcionaram como atenuantes, ficando com a pena suspensa.



Terá de pagar uma indemnização de 10 mil euros ao ex-amante e os danos que causou no seu carro.