Mulher leva sete anos por burla de 350 mil euros

Uma mulher de 57 anos foi esta quinta-feira condenada, no Tribunal de Portimão, a sete anos e seis meses de prisão efetiva por ter burlado em 350 mil euros um idoso, de 92 anos, de quem se fez amiga.



Fez a vítima acreditar que estava ligada à atividade imobiliária e que o queria ajudar a lidar com a gestão dos bens. Acabou por ‘limpar’ as contas bancárias e vender todos os imóveis do idoso, que tinha um património considerável mas não sabia ler nem escrever. A vítima já faleceu.

A filha da mulher, de 34 anos, foi condenada a cinco anos. Um afilhado do idoso, de 68 anos, levou também um ano de prisão.



Já um advogado, de 65 anos, que ajudou a executar o esquema, foi condenado a um ano e nove meses de prisão. A estes três arguidos foram aplicadas penas suspensas.