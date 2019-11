Mulher mata companheiro à facada na Moita e entrega-se à Polícia

Uma mulher esfaqueou o companheiro até à morte, durante a manhã desta segunda-feira, na Moita, em Setúbal. De seguida, entregou-se no posto da GNR daquela localidade.O crime terá ocorrido no rés-do-chão de um prédio e a mulher, com marcas de violência, justificou o crime por dizer ser vítima de violência doméstica, sabe oO alerta ocorreu cerca das 11h00.Em atualização