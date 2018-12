Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher mordida três vezes por cadela de inquilino

Atacada em 2014, 2015 e em outubro deste ano por pitbull de homem a quem arrendou casa.

Por Rui Pando Gomes | 08:50

Uma mulher foi mordida três vezes por uma cadela de um vizinho, no quintal da sua casa, em Sagres. A vítima teve de receber tratamento médico após o último ataque. A GNR recebeu duas queixas e o processo-crime está em curso no Ministério Público.



O animal, de raça pitbull, pertence a um morador que vive numa casa arrendada à vítima. O primeiro ataque ocorreu em 2014. Na altura, a vítima sofreu ferimentos numa mão e não apresentou queixa à GNR, porque o dono garantiu que iria ter mais cuidado.



Em junho de 2015, a mulher foi novamente surpreendida pela cadela quando foi receber uma carta entregue pelo carteiro. E, em outubro deste ano, o animal voltou a atacar, desta vez de forma ainda mais violenta.



"A cadela jogou–se a mim e mordeu-me na perna em dois sítios. Não me mordeu mais porque comecei a gritar e o senhor saiu de casa e segurou nela", recordou ao CM Maria Madalena Duarte, que foi assistida pelo INEM e teve de receber tratamento médico no Hospital de Lagos.



O animal foi levado ao veterinário e regressou para casa. A mulher vive "com medo" e receia ser "mordida outra vez".



PORMENORES

Duas queixas

A GNR confirmou ao CM duas queixas e que o proprietário da cadela foi notificado para levar o animal ao veterinário.



Despesas pagas

O dono do animal garantiu ao CM que pagou todas as despesas com tratamentos médicos e que procura outra casa.



Processo-crime

As duas queixas deram origem a um processo-crime que está em curso no Ministério Público do Tribunal de Lagos.