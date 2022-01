Mulher morre a 500 metros de casa em choque contra camião

Uma mulher de 84 anos morreu ontem na colisão entre o carro onde seguia com o marido e um veículo pesado que transportava produtos congelados, em Moimenta da Beira.





O acidente ocorreu às 11h50, na EN323, a 500 metros de Baldos, aldeia onde residia a vítima mortal. Virgínia Mesquita viajava no lugar ao lado do condutor, que não conseguiu evitar o choque contra o camião frigorífico parado a ocupar parcialmente a via. O condutor do carro, de 85 anos, ficou ferido com gravidade. A GNR investiga as causas da colisão.