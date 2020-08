Mulher morre a caminho de consulta médica em Lisboa

Uma mulher de 82 anos morreu esta segunda-feira de manhã, em Lisboa, quando o genro a transportava a caminho de uma consulta médica a bordo de um tuk-tuk, como são vulgarmente conhecidos os veículos de animação turística.



Uma colisão, que a PSP investiga, contra um carro conduzido por um francês de 24 anos, projetou a idosa e o genro, Paulo Barata, de 60 anos, para a estrada.

Segundo explicou ao CM fonte policial, o corpo da vítima mortal ficou caído numa passadeira da rua Madre de Deus, junto a Santa Apolónia. Por essa razão assumiu-se inicialmente que teria sido atropelada. No entanto, a Associação Nacional de Condutores de Animação Turística assegurou mais tarde que a vítima "seguia dentro da viatura em viagem privada".



De acordo com a mesma associação, o acidente "foi resultado de uma colisão frontal" entre o carro de matrícula francesa e o tuk-tuk. O condutor deste último "tem já vários anos de experiência, sendo pessoa que cumpre as devidas regras sempre que faz uma viagem profissional". Reforçam que a viagem era "privada".

As vítimas foram socorridas pelos Sapadores e pelo INEM.



O condutor francês saiu ileso. A idosa morreu no local e Paulo Nuno Barata foi transportado em estado grave para o Hospital de São José, onde ao final da tarde estava a ser submetido a uma cirurgia. Saiu do local do acidente em coma e com um traumatismo craniano grave.

A PSP investiga as causas da colisão frontal entre o carro e o tuk-tuk.