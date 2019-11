Mulher morre a falar ao telemóvel em Vila Nova de Gaia

Uma mulher seguia na passagem para peões da estação de Valadares, Vila Nova de Gaia, a falar ao telemóvel, quando foi colhida por uma máquina de apoio a comboios, esta sexta-feira de manhã. O óbito foi declarado no local. O maquinista ficou em estado de choque. A PSP investiga."O corpo da vítima ficou em muito mau estado. Ela foi atropelada e projetada cerca de 10 metros. Junto das pessoas que aqui estavam, percebemos que a senhora vinha ao telemóvel e não se terá apercebido da máquina, nem dos sinais sonoros", explicou Fernando Santos, subchefe dos Sapadores de Gaia.Os passageiros que testemunharam o acidente mortal e os trabalhadores da estação confirmaram aoque o sinal sonoro e o semáforo estavam ativos na altura do atropelamento, dando indicação aos peões para não prosseguirem pela passagem naquele momento. "Aqui existem muitos acidentes porque as pessoas não respeitam os sinais. Não dá para perceber", lamentou um morador.O condutor da máquina que colheu a vítima ficou em choque. "O homem estava bastante transtornado e foi assistido no local pela equipa médica de emergência e reanimação de Gaia e por uma psicóloga", disse o subchefe dos Sapadores.Um homem de 33 anos sofreu ontem ferimentos graves ao cair à Linha de Sintra, na estação da Damaia, Amadora, obrigando ao corte da circulação de comboios. Foi levado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com múltiplas fraturas.Em apenas 24 horas, foram registados três atropelamentos ferroviários mortais. Além do ocorrido ontem na estação de Valadares, Vila Nova de Gaia, houve um na estação de Alverca, Vila Franca de Xira, e outro em Silvalde, Espinho.