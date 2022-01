Uma mulher morreu afogada este domingo na praia de Faro, no Algarve.Ao que o CM apurou a vítima tem cerca de 60 anos. Foi vista no areal a entrar para a água para nadar e, momentos depois um popular viu-a a boiar na água. Foi este homem que retirou a mulher do mar e deu o alerta às autoridades.Segundo sabe o CM, a vítima não tinha documentos e apenas tinha deixado a toalha no areal. A Polícia Marítima está no local e investiga.