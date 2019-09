Mulher morre afogada na praia do Malhão em Odemira

Uma mulher com 66 anos, de nacionalidade portuguesa, morreu esta quinta-feira, na praia do Malhão, no concelho de Odemira.

A senhora estaria a caminhar junto da água quando por razões que não foram apuradas foi apanhada pelas ondas e arrastada para a zona de rebentação.

A vitima foi resgatada da água por surfistas e com a ajuda de dois médicos que estavam na praia iniciaram as manobras de Suporte Básico de Vida.

Segundo fonte dos bombeiros, quando os operacionais chegaram ao local encontraram a vitima em "paragem cardiorrespiratória", continuaram a realizar manobras de reanimação durante vários minutos, mas sem sucesso. O óbito foi declarado no local.

O corpo foi transportado para a morgue do Hospital de Beja onde vai ser autopsiada.