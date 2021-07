Irmão mata mulher com arma branca dentro de casa na Madeira

Uma mulher com cerca de 40 anos morreu este domingo na freguesia do Arco da Calheta, na Madeira, na sequência de uma agressão em contexto de violência doméstica. Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar, o homicida é irmão da vítima e tê-la-á atacado com recurso a uma arma branca dentro de casa.O agressor já foi detido, sabe o. O alerta para esta ocorrência ocorreu cerca das 16h30. A mulher ainda "foi assistida pelos bombeiros porque estava em paragem cardiorrespiratória" e que "foram feitas as manobras de reanimação".

Também esteve no local uma Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), mas a vítima "acabou por falecer no local", adiantou, mencionando que "a PSP tomou conta da ocorrência".

Os agentes da Polícia Judiciária estão a examinar o local e a averiguar a situação, escusando-se a revelar mais pormenores de momento.