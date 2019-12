Mulher morre ao cair de varanda na Trofa

Uma mulher de 51 anos morreu hoje ao cair de uma varanda de um 3.º andar em S. Romão de Coronado, concelho da Trofa, no distrito do Porto.O acidente ocorreu cerca das 17:00 horas, tendo os Bombeiros Voluntários da Trofa sido chamados ao local.Segundo indicaram à Lusa os Bombeiros Voluntários da Trofa, o óbito foi declarado no local.