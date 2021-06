Uma mulher, de 71 anos, morreu, esta manhã, ao cair do segundo andar do apartamento onde vivia, na Avenida D. Afonso Henriques, em Guimarães, quando limpava as persianas de casa.A vítima caiu na via e foi encontrada por uma pessoa que ia passar na rua.Os bombeiros de Guimarães, a VMER e a PSP foram acionados para o local.O óbito foi declarado no local.Ao que oapurou, a mulher estaria em cima de um banco a limpar as persianas de casa quando se deu o incidente.